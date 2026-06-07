«Вегас» и «Каролина» приблизились к рекорду НХЛ по голам в финале Кубка Стэнли

«Вегас Голден Найтс» одержал победу над «Каролиной Харрикейнз» в третьем матче финальной серии Кубка Стэнли (5:4 ОТ2, 2-1). За три игры команды забросили на двоих 25 шайб, как сообщает пресс-служба НХЛ, это наибольший показатель в финалах плей-офф за 45 лет и шестой в истории лиги.

Рекорд был установлен в 1981 году. «Нью-Йорк Айлендерс» и «Миннесота Норт Старз» забили 30 голов (6:3, 6:3 и 7:5 – все в пользу «Айлендерс»). Второй по результативности идёт серия между «Нью-Йорк Рейнджерс» и «Торонто Мэйпл Лифс» в 1932-м (28 шайб), далее – «Монреаль Канадиенс» и «Чикаго Блэкхоукс» в 1973 году и «Торонто Аренас» с «Ванкувер Миллионерс» в 1918-м (по 27 голов). «Филадельфия Флайерз» и «Нью-Йорк Айлендерс» в 1980 году забросили 26 шайб на двоих.