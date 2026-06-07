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«Вегас» и «Каролина» приблизились к рекорду НХЛ по голам в финале Кубка Стэнли

«Вегас» и «Каролина» приблизились к рекорду НХЛ по голам в финале Кубка Стэнли
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«Вегас Голден Найтс» одержал победу над «Каролиной Харрикейнз» в третьем матче финальной серии Кубка Стэнли (5:4 ОТ2, 2-1). За три игры команды забросили на двоих 25 шайб, как сообщает пресс-служба НХЛ, это наибольший показатель в финалах плей-офф за 45 лет и шестой в истории лиги.

НХЛ — плей-офф . Финал. 3-й матч
07 июня 2026, воскресенье. 03:00 МСК
Вегас Голден Найтс
Парадайс
Окончен
5 : 4
ОТ
Каролина Харрикейнз
Роли
1:0 Гертл (Айкел, Марнер) – 30:26 (pp)     2:0 Марнер (Карлссон, Теодор) – 30:42     3:0 Марнер (Макнэбб) – 34:32     4:0 Марнер (Гертл) – 36:52     4:1 Мартинук (Джарвис, Стэнковен) – 47:03     4:2 Холл (Ахо, Блейк) – 47:29     4:3 Стаал (Славин, Робинсон) – 47:42     4:4 Свечников (Стаал, Ахо) – 58:18 (pp)     5:4 Теодор (Макнэбб, Хауден) – 85:38    

Рекорд был установлен в 1981 году. «Нью-Йорк Айлендерс» и «Миннесота Норт Старз» забили 30 голов (6:3, 6:3 и 7:5 – все в пользу «Айлендерс»). Второй по результативности идёт серия между «Нью-Йорк Рейнджерс» и «Торонто Мэйпл Лифс» в 1932-м (28 шайб), далее – «Монреаль Канадиенс» и «Чикаго Блэкхоукс» в 1973 году и «Торонто Аренас» с «Ванкувер Миллионерс» в 1918-м (по 27 голов). «Филадельфия Флайерз» и «Нью-Йорк Айлендерс» в 1980 году забросили 26 шайб на двоих.

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