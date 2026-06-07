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Крикунов: Шипачёв возрастной игрок, но с такими данными он может ещё поиграть в КХЛ

Крикунов: Шипачёв возрастной игрок, но с такими данными он может ещё поиграть в КХЛ
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Бывший главный тренер сборной России по хоккею Владимир Крикунов заявил, что 39-летний Вадим Шипачёв может продолжить карьеру в КХЛ. Сейчас он находится без контракта.

«Талантливый парень, хорошо читает игру, имеет великолепный пас. Да, Шипачёв возрастной игрок, но с такими данными он может ещё поиграть. Думаю, если он не останется в Минске, то какой‑то из топ‑клубов Запада и Востока его точно возьмёт. Но есть другой нюанс – хоккей сейчас меняется, становится более интенсивным, шайба ходит по площадке, как мячик в пинг‑понге. Поживём – увидим, как сложится карьера Вадима дальше», – цитирует Крикунова «Матч ТВ».

В минувшем сезоне форвард выступал за минское «Динамо», набрав 47 (16+31) очков в 72 матчах с учётом плей-офф.

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