Михаил Сергачёв: расстраивает, что сборная России не поехала на Олимпиаду в Милане

Защитник «Юты Маммот» Михаил Сергачёв высказался о неучастии сборной России в прошедшем хоккейном турнире на Олимпиаде в Милане.

— С какими эмоциями ты следил за Олимпиадой, где играли ребята из НХЛ? Такое событие — и без сборной России.

— Конечно, расстраивает, что мы не поехали. Но в целом хоккей был очень классный, высочайшего уровня! Финал это показал, где лучший игрок в мире не попадает по пустым воротам от напряжения. Где совершаются ошибки, которые бы никогда в жизни не сделал. Но они совершаются, потому что огромное напряжение. В этих игроках, в которых видишь суперзвёзд и играешь против них, — ты видишь в них людей, что они переживают и волнуются. Это прикольно. Когда ты играешь за свою сборную, то ты раз в десять волнуешься больше.

— Есть где-то в голове понимание, что ещё сыграешь на таком турнире?

— Я-то ещё сыграю, наверное. Если разрешат, то сыграю, — сказал Сергачёв в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.