«Вновь намечается хлипкий состав». Кожевников о перспективах «Салавата» в следующем сезоне

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников поделился мнением о трансферной политике «Салавата Юлаева».

– Кто на рынке вас разочаровал?

– С большой симпатией слежу не только за Омском, но и за Уфой. Если первая в последние годы скупает всё блестящее, то вторая это блестящее в основном распродаёт. У Уфы этим летом опять много потерь. Хорошо, что удержали лидера команды – Панина, да, ему сорок лет, но в нынешней КХЛ возраст – это только плюс. Но меня удивило, что Уфа не удержала своего воспитанника Василевского, а ведь этот рабочий защитник наряду с Паниным цементировал оборону. Много потерь у «Салавата» и в атаке. Вновь намечается хлипкий состав.

– Хоккейному Башкортостану должно быть тревожно?

– А чего тревожиться? Там есть Виктор Козлов, для меня безусловно лучший тренер сезона, пусть даже по версии КХЛ он уступил два голоса Анвару Гатиятулину из «Ак Барса». Все последние годы Козлов латает Уфу на коленке – и ничего, есть результат. Похоже, его ждёт ещё один такой же сезон, – приводит слова Кожевникова Russia-Hockey.