В Нью-Джерси открыли игровую площадку имени Годро для детей с особенностями развития

В Уэствилле, штат Нью-Джерси, открыли адаптированную игровую площадку имени братьев Годро для детей с особенностями развития. Джонни и Мэттью Годро погибли в 2024 году в результате аварии. Её виновником стал пьяный водитель, сбивший братьев Годро, когда те совершали велосипедную прогулку.

«Строительство было завершено очень быстро. Столько людей пожертвовали деньги. Ассоциация игроков НХЛ, команды НХЛ, клубы, за которые Джон даже не играл. Все были так щедры. Ребята так много сделали для всех остальных, именно поэтому так много людей хотели помочь», – сказала Джейн Годро, мать погибших.

Фото: Личный архив семьи Годро

Фото: Личный архив семьи Годро

Отмечается, что размер пожертвований превысил $ 500 тыс. Площадку назвали «Крылья надежды».