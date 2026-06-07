Обладатель Кубка Стэнли Милан Лучич объявил о завершении карьеры в возрасте 38 лет

38-летний бывший форвард клубов НХЛ Милан Лучич объявил о завершении карьеры, сообщает TSN.

Лучич не играл в НХЛ с 2023-го. В ноябре того года хоккеист был задержан в связи с предполагаемым эпизодом домашнего насилия в нетрезвом виде. В феврале 2024 года с него сняли обвинения, так как жена отказалась давать показания.

Лучич попытался вернуться в лигу осенью 2025-го, подписав просмотровый контракт с «Сент-Луисом», но провёл только пять матчей за фарм-клуб, после чего покинул команду и перешел в «Файф Флайерс» из чемпионата Великобритании. На его счету 26 матчей и 12 (5+7) очков в этом турнире при полезности «-14».

Всего в регулярках НХЛ Лучич провёл 1177 матчей, набрав 586 (233+353) очков. В 2011 году Милан стал обладателем Кубка Стэнли в составе «Бостона».