Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Лучший букмекер Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Обладатель Кубка Стэнли Милан Лучич объявил о завершении карьеры в возрасте 38 лет

Обладатель Кубка Стэнли Милан Лучич объявил о завершении карьеры в возрасте 38 лет
Комментарии

38-летний бывший форвард клубов НХЛ Милан Лучич объявил о завершении карьеры, сообщает TSN.

Лучич не играл в НХЛ с 2023-го. В ноябре того года хоккеист был задержан в связи с предполагаемым эпизодом домашнего насилия в нетрезвом виде. В феврале 2024 года с него сняли обвинения, так как жена отказалась давать показания.

Лучич попытался вернуться в лигу осенью 2025-го, подписав просмотровый контракт с «Сент-Луисом», но провёл только пять матчей за фарм-клуб, после чего покинул команду и перешел в «Файф Флайерс» из чемпионата Великобритании. На его счету 26 матчей и 12 (5+7) очков в этом турнире при полезности «-14».

Всего в регулярках НХЛ Лучич провёл 1177 матчей, набрав 586 (233+353) очков. В 2011 году Милан стал обладателем Кубка Стэнли в составе «Бостона».

Материалы по теме
Лучич перешёл в британский клуб. Позже главный спонсор команды отказался от сотрудничества
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android