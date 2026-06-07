Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Лучший букмекер Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«Для меня очень много значит». Макдэвид оценил получение индивидуальной награды в НХЛ

«Для меня очень много значит». Макдэвид оценил получение индивидуальной награды в НХЛ
Комментарии

Капитан «Эдмонтон Ойлерз» Коннор Макдэвид отреагировал на получение индивидуальной награды «Тед Линдсей Эворд», которая вручается наиболее выдающемуся игроку регулярного сезона НХЛ по итогам голосования среди профсоюза хоккеистов лиги.

«Эта награда, полученная от ребят, против которых ты играешь каждый вечер и с которыми борешься каждый вечер, — признание их заслуг таким образом, для меня очень много значит», — цитирует Макдэвида пресс-служба клуба.

Для капитана «Эдмонтона» это уже пятый такой трофей в карьере. По этому показателю он сравнялся с Уэйном Гретцки. В сезоне-2025/2026 Коннор стал лучшим бомбардиром лиги (138 очков) и лидером по передачам (90), а также вошёл в историю как третий самый быстрый игрок НХЛ, достигший отметки в 1200 очков.

Материалы по теме
Официально
Коннор Макдэвид стал обладателем индивидуальной награды «Тед Линдсей Эворд»
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android