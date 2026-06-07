«Для меня очень много значит». Макдэвид оценил получение индивидуальной награды в НХЛ

Капитан «Эдмонтон Ойлерз» Коннор Макдэвид отреагировал на получение индивидуальной награды «Тед Линдсей Эворд», которая вручается наиболее выдающемуся игроку регулярного сезона НХЛ по итогам голосования среди профсоюза хоккеистов лиги.

«Эта награда, полученная от ребят, против которых ты играешь каждый вечер и с которыми борешься каждый вечер, — признание их заслуг таким образом, для меня очень много значит», — цитирует Макдэвида пресс-служба клуба.

Для капитана «Эдмонтона» это уже пятый такой трофей в карьере. По этому показателю он сравнялся с Уэйном Гретцки. В сезоне-2025/2026 Коннор стал лучшим бомбардиром лиги (138 очков) и лидером по передачам (90), а также вошёл в историю как третий самый быстрый игрок НХЛ, достигший отметки в 1200 очков.