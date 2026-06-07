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Отец Макдэвида высказался о том, что Коннор сравнялся с Гретцки по наградам «Тед Линдсей»

Отец Макдэвида высказался о том, что Коннор сравнялся с Гретцки по наградам «Тед Линдсей»
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Брайан Макдэвид, отец капитана «Эдмонтон Ойлерз» Коннора Макдэвида, оценил получение сыном награды «Тед Линдсей Эворд», которая вручается наиболее выдающемуся игроку регулярного сезона НХЛ по итогам голосования среди профсоюза хоккеистов лиги. Макдэвид сравнялся с Уэйном Гретцки по количеству этих наград. Оба хоккеиста по пять раз выигрывали этот приз, что является рекордом НХЛ.

«Ему 29 лет, и он выигрывает этот трофей в пятый раз. Знаете, Уэйн — легендарный игрок в этом виде спорта, и то, что имя Коннора стоит рядом с его именем, просто невероятно. Мой отец называл Коннора с семи лет «маленьким профессионалом». И, знаете, я думаю, это довольно метко. Весь этот путь был нереальным. Во многом это была мечта. Сегодняшнее чествование его таким событием, с моей точки зрения, оправдывает все усилия», — цитирует Брайана Макдэвида пресс-служба клуба.

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