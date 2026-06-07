Коньков рассказал, при каком условии Евгений Кузнецов может продолжить карьеру в КХЛ

Бывший нападающий сборной России Сергей Коньков заявил, что Евгений Кузнецов может продолжить карьеру в одном из клубов КХЛ при соблюдении спортивного режима.

– Что нужно сделать Кузнецову, чтобы продолжить карьеру в КХЛ?

– В первую очередь важна дисциплина, Евгений может показывать хорошую игру при высоком уровне физической готовности, об этом говорил и Андрей Разин. Если Евгений захочет продолжить карьеру и возьмёт на себя обязательства, то спокойно сможет продолжить карьеру и играть в КХЛ. Не будет к себе и партнёрам профессионально относиться – никто не станет рисковать, – цитирует Конькова «Матч ТВ».

В прошедшем сезоне 34-летний форвард выступал за «Металлург» и «Салават Юлаев», заработав суммарно 27 (7+20) очков в 34 матчах регулярки.