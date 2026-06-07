Макдэвид повторил рекорд Гретцки по количеству выигранных «Тед Линдсей Эворд»

Нападающий «Эдмонтон Ойлерз» Коннор Макдэвид стал обладателем индивидуальной награды «Тед Линдсей Эворд», которая вручается наиболее выдающемуся игроку регулярного сезона НХЛ по итогам голосования среди профсоюза хоккеистов лиги. В голосовании за награду Коннор обошёл нападающего «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никиту Кучерова и Маклина Селебрини из «Сан-Хосе Шаркс».

Для капитана «Эдмонтона» это уже пятый такой трофей в карьере. По этому показателю он сравнялся с легендарным Уэйном Гретцки и повторил рекорд Национальной хоккейной лиги.

Макдэвид трижды выигрывал «Харт Трофи» как самый ценный игрок НХЛ, шесть раз — премию «Арт Росс Трофи» (лучший бомбардир НХЛ), один раз — премию «Морис Ришар Трофи» (лучший бомбардир) и один раз — награду «Конн Смайт Трофи» (самый ценный игрок плей-офф). В сезоне-2022/2023 он добился редкого достижения, выиграв четыре главные награды за один сезон («Арт Росс», «Морис Ришар», «Харт Трофи» и «Тед Линдсей»).