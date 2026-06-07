Крикунов — о решениях Тардифа в ИИХФ: один не может всё перевернуть и пойти против толпы

Бывший главный тренер сборной России по хоккею Владимир Крикунов поделился мнением о предстоящих выборах президента ИИХФ. Ранее стало известно, что Люк Тардиф покинет пост в октябре 2026 года.

– Удивительно, что Тардиф уходит со своего поста президента ИИХФ. Вообще впервые вижу, что президент отработал лишь один срок. Поработал четыре года и понял, что вокруг одна политика, а надо выбирать – либо заниматься ею, либо хоккеем. Конечно, будем надеяться, что нас по итогу допустят, они должны это сделать. Без России смотреть международный хоккей неинтересно. Вот прошёл чемпионат мира, и что? Интересно было?

– Но ведь Тардиф только и делал, что занимался политикой.

– Да, это политика, но вы ведь понимаете, что один не может всё перевернуть и пойти против толпы. Как понимаю, именно поэтому он и не будет баллотироваться на следующий срок. Приходил с такими планами, хотел развивать хоккей везде, а по итогу уход после первого же срока – просто так ничего не бывает. Важно посмотреть, кто придёт вместо него, – цитирует Крикунова «Матч ТВ».