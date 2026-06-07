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Форвард СКА Короткий объяснил, почему считает «Локомотив» самым нелюбимым соперником

Форвард СКА Короткий объяснил, почему считает «Локомотив» самым нелюбимым соперником
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Нападающий СКА Матвей Короткий назвал «Локомотив» самым нелюбимым соперником. Форвард прошёл короткий блиц-опрос.

– Лучший молодой игрок КХЛ?
– Иван Патрихаев.

– Лучший хоккеист СКА?
– Марат Хайруллин.

– Самый строгий тренер в вашей карьере?
– Дмитрий Сергеевич Цыганов.

– Ваш любимый соперник в КХЛ?
– «Нефтехимик». Нижнекамцы и сами играют в хоккей, и другим дают.

– Ваш нелюбимый соперник?
– «Локомотив», потому что команда роботов.

– В чём сила?
– В желании, – цитирует Короткого пресс-служба КХЛ.

«Локомотив» в прошедшем сезоне стал обладателем Кубка Гагарина. Ярославский клуб два года подряд выиграл главный трофей КХЛ.

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