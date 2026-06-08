Андрей Назаров высказался о «Везине» Василевского и российской школе вратарей

Известный тренер Андрей Назаров высказался о «Везине Трофи» голкипера «Тампа-Бэй Лайтнинг» Андрея Василевского и российской школе вратарей.

«Рад, что сразу два российских вратаря — Андрей Василевский и Илья Сорокин — признаны лучшими голкиперами в НХЛ. Василевский получил «Везину», а Сорокин оказался на втором месте в голосовании. Это в очередной раз доказывает, что отечественная вратарская школа является лучшей в мире, а наши соотечественники добиваются высочайших достижений. Поспособствовала этому в том числе вратарская реформа, которая позволила больше доверять молодёжи, развивать российских голкиперов, добиваться их прогресса.

В целом же хоккейный сезон подходит к завершению, осталось узнать, кто станет победителем в Кубке Стэнли. И в «Вегасе», и в «Каролине» выступают российские ребята, поэтому сложно кому-то отдать предпочтение. Пусть победит сильнейший. Сама серия получается интересной, с большим количеством ярких моментов и эпизодов, идёт борьба на каждом участке льда. Опять же, многое решают вратари. Без сильного голкипера в современных реалиях сложно добиться серьёзных успехов», – сказал Назаров в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.