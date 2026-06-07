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Белорусский нападающий Вадим Мороз подписал контракт с «Ютой»

Белорусский нападающий Вадим Мороз подписал контракт с «Ютой»
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Белорусский нападающий Вадим Мороз согласовал условия двухлетнего контракта новичка с командой «Юта Маммот». Об этом сообщил агент игрока Дэн Мильштейн в соцсети Х. Его контракт действует до сезона-2027/2028.

На драфте НХЛ 2023 года Мороз был выбран «Аризоной» под общим 88-м номером. После переезда франшизы права на хоккеиста принадлежат «Юте». Мороз провёл 222 игры в КХЛ за четыре сезона в минском «Динамо», набрав 109 очков (56 голов, 53 передачи).

В минувшем регулярном чемпионате КХЛ он провёл 54 матча и набрал 29 очков — 14 голов и 15 результативных передач. В плей-офф на его счету два очка — одна шайба и одна передача в восьми играх.

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