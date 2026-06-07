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Инсайдер НХЛ: Джо Павелски может стать главным тренером «Торонто»

Инсайдер НХЛ: Джо Павелски может стать главным тренером «Торонто»
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«Торонто Мэйпл Лифс» может пригласить бывшего форварда клубов НХЛ и сборной США Джо Павелски на собеседование на должность главного тренера. Об этом инсайдер Эллиотт Фридман рассказал в подкасте 32 Thoughts.

«У меня сложилось впечатление, что Джо Павелски пригласят на собеседование на должность тренера. Это противоречит тому, что я говорил на днях. Я не знаю всех связей в этой истории, кто с кем знаком. Но, во-первых, этот игрок пользуется огромным уважением – огромным. Во-вторых, вспомните одну из историй, которые ходили во время плей-офф: историю Томаша Гертла.

Павелски смотрит игру, видит, что Гертл не забивает уже 29 матчей, и говорит: «Это же абсурд!» Звонит ему – и Гертл прерывает безголевую серию. Мы знаем, что Павелски – это «разрушитель проклятий», гений мотивации», – сказал Фридман.

По итогам минувшего регулярного чемпионата «Торонто» занял 15-е место в турнирной таблице Восточной конференции с 78 очками и не вышел в плей-офф. В межсезонье команду покинул главный тренер Крэйг Берюбе.

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