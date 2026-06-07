Вячеслав Быков рассказал, в чём особенность в игре российских вратарей

Бывший главный тренер сборной России Вячеслав Быков высказался о том, что Андрея Василевского из «Тампа-Бэй Лайтнинг» признали лучшим голкипером по итогам регулярного чемпионата НХЛ. 31-летний россиянин стал обладателем «Везина Трофи» во второй раз в карьере. Он обошёл в борьбе за награду Илью Сорокина из «Нью-Йорк Айлендерс», ставшего вторым по итогам голосования.

– Великолепное достижение наших ребят хоккеистов, вратарей НХЛ Василевского и Сорокина. Заслужили благодаря своему трудолюбию, мастерству, таланту и правильно выстроенной тренерским штабом игре всей команды. Браво! Наша вратарская школа – одна из лучших в мировом хоккее.

– Что, на ваш взгляд, отличает российских вратарей?

– Психологическая уравновешенность, мастерство, трудолюбие, взаимопонимание с полевыми игроками своей команды и превосходное чтение игры. Они тщательно изучают игроков соперника, чтобы быть на высоте в противостоянии с ними. Их невозможно вывести из психологического равновесия: постоянный фокус на игре и реакция помогают им быть стабильными с начала до конца матча. Аналитическая работа и самосовершенствование способствуют стабильности, – цитирует Быкова «РБ Спорт».