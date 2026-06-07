Торторелла ответил, что говорил игрокам после того, как «Вегас» упустил преимущество 4:0

Главный тренер «Вегас Голден Найтс» Джон Торторелла прокомментировал победу над «Каролиной Харрикейнз» (5:4 2ОТ, 2-1) в третьем матче финальной серии Кубка Стэнли. «Рыцари» выигрывали со счётом 4:0 после второго периода, затем «ураганы» сумели отыграться в третьем, но пропустили решающий гол во втором овертайме.

«После завершения основного времени перед овертаймом в раздевалке сказано было не много. Нам нужно было просто глубоко вздохнуть, верно? Мы знали, что произошло. Мы растеряли преимущество в четыре гола. Обсуждать это не было особой необходимости. Важнее было то, что мы собираемся делать в овертайме, – просто попытаться вернуться к своей игре. Этой команде не нужно много слов. Они ведут себя правильно, и, думаю, именно поэтому они получили шанс играть за Кубок Стэнли», – цитирует Тортореллу пресс-служба клуба.