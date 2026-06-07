Каменский выразил своё отношение к отъезду российских хоккеистов в Северную Америку

Олимпийский чемпион, вице-президент КХЛ по развитию Валерий Каменский рассказал, как он относится к отъезду российских игроков в Северную Америку.

– У меня двоякое отношение. Хотелось бы, чтобы эти хоккеисты выступали у нас в КХЛ. Но каждый вправе попробовать. Самое главное – чтобы они возвращались и радовали нас своей игрой.

– Это показывает, что у нас вырастают игроки хорошего уровня?

– Рождаются таланты, школы у нас работают. Детские и юношеские тренеры воспитывают игроков для самых высоких результатов.

– Потом эти хоккеисты вернутся в КХЛ с полученным опытом?

– Ребятам есть куда возвращаться, и мы всегда ждём их в КХЛ. Они с удовольствием едут играть за клубы и за сборную. Здорово, что есть такой контакт с игроками, – цитирует Каменского «РБ Спорт».