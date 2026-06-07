Милан Лучич высказался о решении завершить спортивную карьеру

38-летний бывший форвард клубов НХЛ Милан Лучич заявил о завершении игровой карьеры и поблагодарил клубы, за которые выступал. В 2011 году Милан стал обладателем Кубка Стэнли в составе «Бостона».

«Оглядываясь на свою карьеру, я искренне благодарен за то, что осуществил свою мечту играть в профессиональный хоккей, кульминацией которой стала победа в Кубке Стэнли в 2011 году с «Бостон Брюинз». Я хочу особенно поблагодарить «Брюинз» за то, что они дали мне старт в профессиональном хоккее и вселили уверенность в мои силы для достижения новых высот в качестве игрока.

Я хочу выразить свою сердечную благодарность всем тренерам, персоналу и болельщикам каждой команды, частью которой я был. Я также хочу поблагодарить своего агента, Джерри Йоханссона, за его поддержку во время моей игровой карьеры. Наконец, ничего из этого не было бы возможно без моей семьи, которая поддерживала меня на протяжении всей моей карьеры. Я хотел бы особенно поблагодарить свою жену Бриттани за её любовь и поддержку, а также моих троих прекрасных детей, Валентину, Николину и Милана-младшего», — цитирует Лучича пресс-служба НХЛ.