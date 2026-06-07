Рыбин — о «Везине» Василевского: радует, что такую награду выиграл наш соотечественник

Бывший нападающий сборной России Максим Рыбин оценил победу российского голкипера «Тампа-Бэй Лайтнинг» Андрея Василевского в номинации лучшего вратаря сезона в НХЛ. 31-летний россиянин стал обладателем «Везина Трофи» во второй раз, обойдя в борьбе за награду Илью Сорокина из «Нью-Йорк Айлендерс».

«Это оценила лига, «Везина» не может быть случайной наградой, искренне хочу поздравить нашего российского голкипера. Особенно радует, что такую награду выиграл наш соотечественник, который прославляет Россию за океаном. Я очень рад за коллегу‑хоккеиста», – цитирует Рыбина «Матч ТВ».

Василевский также является обладателем «Везина Трофи» 2019 года.