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Рыбин — о «Везине» Василевского: радует, что такую награду выиграл наш соотечественник

Рыбин — о «Везине» Василевского: радует, что такую награду выиграл наш соотечественник
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Бывший нападающий сборной России Максим Рыбин оценил победу российского голкипера «Тампа-Бэй Лайтнинг» Андрея Василевского в номинации лучшего вратаря сезона в НХЛ. 31-летний россиянин стал обладателем «Везина Трофи» во второй раз, обойдя в борьбе за награду Илью Сорокина из «Нью-Йорк Айлендерс».

«Это оценила лига, «Везина» не может быть случайной наградой, искренне хочу поздравить нашего российского голкипера. Особенно радует, что такую награду выиграл наш соотечественник, который прославляет Россию за океаном. Я очень рад за коллегу‑хоккеиста», – цитирует Рыбина «Матч ТВ».

Василевский также является обладателем «Везина Трофи» 2019 года.

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