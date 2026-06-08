Чемпиона мира Андрея Николишина внесли в базу «Миротворца»*

Бронзовый призёр Олимпийских игр 2002 года, чемпион мира по хоккею 1993 года Андрей Николишин попал в базу украинского сайта «Миротворец»*, о чём свидетельствуют данные, размещённые на портале. Также в базу попал спортивный директор хоккейного клуба ЦСКА Денис Денисов. Им вменяется покушение на суверенитет и территориальную целостность Украины, а также поддержка в проведении специальной военной операции.

Николишину 53 года, он является президентом Федерации хоккея Москвы. Карьеру игрока он завершал в украинском клубе — киевском «Соколе», за который выступал в сезоне-2011/2012.

В разные годы Андрей Николишин защищал цвета «Динамо» и ЦСКА, «Лады», «Авангарда», СКА и «Трактора». В Национальной хоккейной лиге он играл за «Вашингтон», «Чикаго» и «Колорадо».

* — запрещён в РФ.