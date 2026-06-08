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«Торонто» с россиянином Ахтямовым стал первым финалистом плей-офф АХЛ

«Торонто» с россиянином Ахтямовым стал первым финалистом плей-офф АХЛ
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«Торонто» в гостях обыграл «Уилкс-Берри» в шестом матче финальной серии Восточной конференции Американской хоккейной лиги (АХЛ). Встреча завершилась в овертайме со счётом 2:1.

Российский вратарь «Торонто» Артур Ахтямов отразил 39 из 40 бросков и был признан второй звездой встречи. Россиянин Сергей Мурашов, стоявший в воротах «Уилкс-Берри» (фарм-клуб «Питтсбурга»), отбил 37 из 39 бросков.

«Торонто» выиграл серию со счётом 4-2 и в финале плей-офф АХЛ встретится с победителем пары «Колорадо» — «Чикаго», где на данный момент счёт в серии ничейный — 3-3.

Ахтямов был задрафтован «Торонто» в четвёртом раунде под 106-м номером на драфте 2020 года. Его соглашение с канадской командой рассчитано до лета 2029 года. Мурашов был выбран «Пингвинз» на драфте НХЛ — 2022 в четвёртом раунде под общим 118-м номером. Сергей находится на контракте новичка, который рассчитан до 30 июня 2027 года.

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