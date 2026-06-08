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«Амур» представил тренерский штаб на сезон-2026/2027

«Амур» представил тренерский штаб на сезон-2026/2027
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Пресс-служба «Амура» представила тренерский штаб на сезон-2026/2027 Континентальной хоккейной лиги.

Главным тренером команды в новом чемпионате останется Александр Андриевский, на должность старшего тренера назначен Павел Десятков, а Яков Рылов продолжит работу в качестве тренера защитников.

Также в тренерский штаб войдут: Олег Филимонов – тренер вратарей, Денис Богданов – тренер по физической подготовке, Станислав Басов – видеотренер, Михаил Ждахин – видеоаналитик.

Напомним, в прошлом сезоне «Амур» не попал в розыгрыш Кубка Гагарина, заняв девятое место на Востоке.

Ранее «Сибирь» и «Амур» совершили обмен с участием трёх хоккеистов.

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