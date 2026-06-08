Никлас Бекстрём назвал свою любимую передачу на гол Александра Овечкина

Бывший нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Никлас Бекстрём рассказал о своей любимой передаче на гол российского форварда Александра Овечкина.

«Моя любимая передача на Ови — это гол в пятой игре с «Вегасом» в финале Кубка Стэнли в 2018 году. Помню, это было в большинстве, я находился у борта, а Ови был на дальней штанге. Кажется, я перебросил шайбу через двух игроков, а она идеально легла на его клюшку. Когда отдавал пас, не думал, что получится так красиво. На замедленной съёмке это выглядит ещё лучше. Это моя любимая голевая передача, учитывая, что был за матч, насколько важным был тот гол», — цитирует Бекстрёма RMNB.