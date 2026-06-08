Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Лучший букмекер Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Никлас Бекстрём назвал свою любимую передачу на гол Александра Овечкина

Никлас Бекстрём назвал свою любимую передачу на гол Александра Овечкина
Комментарии

Бывший нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Никлас Бекстрём рассказал о своей любимой передаче на гол российского форварда Александра Овечкина.

«Моя любимая передача на Ови — это гол в пятой игре с «Вегасом» в финале Кубка Стэнли в 2018 году. Помню, это было в большинстве, я находился у борта, а Ови был на дальней штанге. Кажется, я перебросил шайбу через двух игроков, а она идеально легла на его клюшку. Когда отдавал пас, не думал, что получится так красиво. На замедленной съёмке это выглядит ещё лучше. Это моя любимая голевая передача, учитывая, что был за матч, насколько важным был тот гол», — цитирует Бекстрёма RMNB.

Материалы по теме
Овечкин — о российских хоккеистах: кто первым полезет в потасовку? Ковальчук
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android