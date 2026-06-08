Рыбин: Квартальнов — абсолютно топовый тренер, хоть он ничего и не выиграл

Бывший нападающий сборной России Максим Рыбин высказался о назначении Дмитрия Квартальнова на пост главного тренера «Локомотива».

— Квартальнов — тот тренер, который может выиграть с «Локомотивом» третий подряд Кубок Гагарина?

— Вполне может. Я прекрасно знаю Дмитрия Вячеславовича, это абсолютно топовый тренер, хоть на сегодняшний день он ничего и не выиграл. Конечно, «Локомотиву» будет тяжело, но вполне по силам повторить прошлогодний успех. Команда сохранилась практически в неизменном составе. Понятно, что будут точечные изменения, однако при определённом раскладе им всё по плечу, потому что команда полностью готова. Не знаю, будут ли теперь говорить, что все победы благодаря Никитину и Хартли. Но и это не исключено. Команда укомплектована, осталось найти общий язык с хоккеистами и двигаться вперёд.

— С чем можно связать отсутствие трофеев у Квартальнова? В прошлом сезоне «Динамо», которые многие записывали в претенденты на Кубок Гагарина, развалилось на глазах.

— Такое раскачивание лодки я вообще впервые в жизни видел. Все разговоры об увольнении Квартальнова… Такое наружу ни в коем случае выносить нельзя. Все в команде начали нервничать, нарушился баланс. Непрофессионально так делать. Да и в плей‑офф команда играла не так, как в чемпионате. Я не увидел, за счёт чего они были способны обыгрывать «Ак Барс», хотя в регулярном сезоне команда была одной из сильнейших за всю свою историю, — цитирует Рыбина «Матч ТВ».