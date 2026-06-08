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«Балдею от его игры». Дементьев назвал лучшего хоккеиста финальной серии Кубка Стэнли

«Балдею от его игры». Дементьев назвал лучшего хоккеиста финальной серии Кубка Стэнли
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Известный хоккейный агент и эксперт Алексей Дементьев высоко оценил игру форварда «Вегас Голден Найтс» Митчелла Марнера в финальной серии Кубка Стэнли с «Каролиной Харрикейнз» (2-1).

«Никого не поддерживаю, смотрю внимательно за серией. Но я балдею от игры Митчелла Марнера. Ему не находилось место, по слухам, в топ-6 игроков «Торонто», возникали проблемы по финансам. В итоге он оказался там, где приносит уникальную пользу, играет в финале Кубка Стэнли», — приводит слова Дементьева Vprognoze.

Марнер побил рекорд «Вегаса» по очкам за один плей-офф НХЛ. На его счету стало 28 (10+18) очков в 19 играх в текущем розыгрыше Кубка Стэнли.

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