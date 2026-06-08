«Раньше ошибки были критичны». Форвард СКА Короткий — о штабах Ларионова и Ротенберга

Форвард СКА Матвей Короткий высказался о разнице в подходах тренерских штабов Игоря Ларионова и Романа Ротенберга, который работал в армейском клубе ранее.

– Что помогло вам так хорошо начать сезон?

– Меня поставили в молодое звено к Полякову и Дишковскому, потом ещё подключился Романов. Тренеры нам доверяли — давали играть и ошибаться, при этом мы старались сразу исправить допущенные ошибки. Такой подход помогал всей команде. Поэтому выделю доверие, исполнительское мастерство и страсть на льду.

– Цена ошибки сильно изменилась по сравнению с предыдущим сезоном?

– Не столько цена ошибки, сколько подход к ней. В СКА все осознали, что можно ошибиться, но важно правильно воспринять это. До этого сезона ошибки были критичны, их просто нельзя было допускать. Не могу сказать, что тренерский штаб Ларионова нас совсем не ругал за косяки. Если они повторялись, игрока могли «посадить» — так происходит во всех командах.

– Что ещё изменилось в СКА после смены тренерского штаба?

– Мы стали больше играть в пас, часто действуем по схеме «отдал — открылся — получил — бросил», — цитирует Короткого сайт КХЛ.