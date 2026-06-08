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Плющев: не удивлюсь, если в капитаны «Остального мира» продвинут ретранслятора Задорова

Плющев: не удивлюсь, если в капитаны «Остального мира» продвинут ретранслятора Задорова
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Бывший главный тренер сборной России по хоккею Владимир Плющев высказался о новом формате Матча звёзд НХЛ, где российские хоккеисты могут сыграть в турнире 3x3 в команде «Остального мира».

— На мой взгляд, это решение продиктовано исключительно политикой. Одной рукой НХЛ делает на российских звёздах бизнес, другой – лукаво их припрятывает в мифической сборной с нелепым названием.

Думаю, подавляющее большинство наших хоккеистов, мягко говоря, не в восторге от этой затеи — и последуют такие же лукавые отказы от участия. Хотя не исключаю, что кто-то, наоборот, на чёрное скажет белое. Как это уже произошло в КХЛ, где один тренер сказал, что ничего страшного в такой дискриминации России не видит. Не удивлюсь, если и в НХЛ найдутся такие люди, которые с удовольствием подставят и вторую щёку.

— Кто, например?
— Ну мы же видим, как идеология захватывает отнюдь не только спорт. Снял русофобский фильм — документальный или художественный — получи от Запада Гран-при и 30 сребреников.

К сожалению, то же самое иногда происходит и в спорте. И в хоккее взращивают «полезных идиотов», которые тупо ретранслируют западную пропаганду: это вижу — на это закрываю глаза, тут осуждаю — там замалчиваю, радужную майку надеваю — флаг своей страны бойкотирую. Ну и так далее по списку.

В той же НХЛ такой ретранслятор — защитник Задоров. Очень средний по хоккейным характеристикам, но добирающий своё за счёт идеологической «полезности».

Откровенно говоря, совсем не удивлюсь, если этого защитника, несмотря на все его проблемы с хоккейным мастерством, вызовут на Матч звёзд и продвинут в капитаны «Остального мира». Абсолютно рабочий сценарий — с идеологически абсолютно готовой кандидатурой! — цитирует Плющева Russia-Hockey.

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