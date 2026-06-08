Хоккеист Ли: молодёжь практически не пьёт, не гуляет, ребята вкладываются в нутрициологов

Нападающий «Амура» Олег Ли рассказал о подготовке молодых хоккеистов и их работе со специалистами по питанию.

– Большинство хоккеистов сейчас профессионалы и, вероятно, не нуждаются уже в ранних сборах? Крикунов, к примеру, в одном из интервью был недоволен, что сократили предсезонку.

– Конечно, для Владимира Васильевича это странно — он привык по старой школе работать, он знает, как лучше готовить, на его взгляд, собирать ребят, чтобы команда подошла к пику формы. Но сейчас все начали готовиться, потому что, во-первых, идут сокращения, команд становится меньше, каждый хочет жить хорошо, никто не хочет играть в лиге ниже уровнем, не в обиду ВХЛ, все хотят зарабатывать. Поэтому вкладываются, готовятся. Да и, в принципе, сейчас очень сильно поменялось всё в плане трудовой этики.

На молодёжь смотрю — они уже не пьют практически, не гуляют, более сосредоточены на хоккее — такое веяние, очень спортивное, более профессионально подходят ко всему. Сейчас всё доступно: есть нутрициологи, физиологи, изучают своё тело, многие ребята вкладывают свои деньги в это, потому что понимают: если хотят дальше играть, стремятся попасть в том числе в НХЛ, нужно следить за собой в каждом аспекте.

– Во времена вашей молодости хватало историй и с пьянками, гулянками?

– Конечно, я рос в другое время, когда многое было по-другому. Наверное, наше поколение последнее, которое ещё застало такое поведение. Сейчас молодёжь ведёт себя совсем по-другому. Смотришь на ребят — они совсем по-другому готовятся, иначе видят жизнь. Не все, конечно, но большая часть.

Меня радует, как всё стало намного более профессиональным: все тренируются с большим желанием, заставлять уже не надо людей, никто не лежит, не бухает, не отдыхает лишний раз. А в моём возрасте тем более, чтобы оставаться востребованным, нужно тренироваться, поддерживать себя, — сказал Ли в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Рустамом Имамовым.