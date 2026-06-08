Хоккеист «Амура» высказался против тренировок после непопадания в плей-офф

Нападающий «Амура» Олег Ли высказался против тренировок у команд, которые не попали в плей-офф.

– После непопадания в плей-офф какой у «Амура» был дальнейший тренировочный план? Есть же команды, которые проводили тренировочные сборы, опираясь на регламент.

– Мы тренировались до 20 апреля. Дальше нас уже и не могли больше держать, потому что оставались накопленные выходные за перелёты по законодательству. И использовали их в конце сезона.

– Тренировались полным составом?

– Всё так, полным составом, включая легионеров. Всей командой.

– На ваш взгляд, эти тренировочные сборы вообще имеют смысл, когда сезон, по сути, уже закончился?

– Честно, не могу сказать. Наверное, нет. Больше склоняюсь к тому, что нет. Мне кажется, если уже никуда не попали, нужно побыстрее голову разгрузить и, наоборот, раньше начать тренироваться, готовиться к следующему сезону.

А держать после вылета такие тренировки — не знаю, насколько они эффективны. Не думаю, что ребята тренируются с высокой отдачей, понимая, что сезон всё равно завершён. Поэтому лучше распустить команду.

Сейчас тем более каждый сам готовится, все приходят подготовленные, такого, как раньше, нет. Проще составить планы заранее. Допустим, после сезона распустили, отдохнул две-три недели — и уже потихонечку начинаешь планировать свою подготовку, — сказал Ли в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Рустамом Имамовым.