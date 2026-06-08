Фридман: Лавиолетт — один из претендентов на пост главного тренера «Лос-Анджелеса»

Инсайдер Эллиотт Фридман высказался о будущем тренера Питера Лавиолетта, а также высказался о возможном наставнике «Торонто Мэйпл Лифс».

«Думал, что его наймёт «Торонто», но сейчас есть неплохой шанс, что он возглавит «Лос-Анджелес».

Что касается «Лифс», по крайней мере, одному из кандидатов они в итоге отказали с мотивировкой, что им нужен опытный тренер. А потом появилась информация о Джо Павелски. Так что тут лучше стоит подождать, чем всё закончится», — приводит слова Фридмана Sportskeeda.

61-летний специалист, выигрывавший Кубок Стэнли с «Каролиной Харрикейнз» в 2006 году, ранее также работал с «Нью-Йорк Айлендерс», «Филадельфией Флайерз», «Нэшвилл Предаторз», «Вашингтон Кэпиталз» и «Нью-Йорк Рейнджерс».