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Хоккеист «Амура» Ли: «Ак Барс» удивил в хорошую сторону, в плей-офф был единым кулаком

Хоккеист «Амура» Ли: «Ак Барс» удивил в хорошую сторону, в плей-офф был единым кулаком
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Нападающий «Амура» Олег Ли оценил выступление «Ак Барса» в розыгрыше Кубка Гагарина — 2026.

– Что, возможно, больше всего вас удивило, когда смотрели плей-офф КХЛ? Что впечатлило?
– Меня очень удивил в положительную сторону «Салават Юлаев». Ребята молодцы, особенно как они играли в первом раунде. Сделали, наверное, больше того, что могли в серии с «Автомобилистом». Екатеринбург, на мой взгляд, был фаворитом.

«Ак Барс», конечно же, удивил в хорошую сторону – у них по сезону были волнообразные взлёты и падения, неоднозначно всё было. Но в плей-офф они собрались единым кулаком и очень качественно сыграли, можно сказать, даже на классе.

– Персонально обычно за кого-то переживаете, болеете? За старых знакомых, друзей?
– Если есть такие в командах, конечно же, смотришь, переживаешь. Интересно, болеешь, чтобы выиграли ребята. Поддерживаешь ребят, с кем раньше играл, с кем пересекался. Смотришь и радуешься за них, в каждой команде есть те, с кем я играл, кого знаю. Поэтому тяжело отдать кому-то предпочтение, одному конкретному клубу, — сказал Ли в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Рустамом Имамовым.

Полную версию эксклюзивного интервью с Олегом Ли читайте на «Чемпионате»:
«Вырос в суровое время. Жизнь, улица — приходилось постоять за себя». Главный кореец КХЛ
Эксклюзив
«Вырос в суровое время. Жизнь, улица — приходилось постоять за себя». Главный кореец КХЛ
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