Нападающий «Амура»: Гальченюк-старший показывал нам нарезки игры «Эдмонтона»

Нападающий «Амура» Олег Ли рассказал о работе с бывшим главным тренером хабаровского клуба Александром Гальченюком.

– В Хабаровске, вероятно, даже за НХЛ проще следить, чем за КХЛ?

– Честно, я особо НХЛ не смотрю – только обзоры. У нас тренеры делают видео, нарезки, как играть в большинстве — моменты из НХЛ. А так, чтобы полноценно матчи прямо смотреть — очень редко получается.

– Какие команды из НХЛ вам тренеры показывали в пример?

– Много команд выделяли, в этом году у «Монреаля» было неплохое большинство. В начале сезона Гальченюк-старший показывал нарезки игры «Эдмонтона». Нам, конечно, интересно было за этим смотреть, но всё-таки, как мне кажется, это было немного не под нас. Хорошие примеры игры великих игроков, там Леон Драйзайтль с Коннором Макдэвидом… Но таких, как они, только двое в мире. То, что они делают на льду, системно другим ребятам не получится повторить.

В принципе, интересно смотреть, как люди разыгрывают шайбу, что делают. Потому что у нас в этом году с большинством была беда. Да и вообще смотришь на мастеров — и всегда чему-то учишься, — сказал Ли в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Рустамом Имамовым.