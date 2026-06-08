Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Лучший букмекер Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Фетисов рассказал о причинах спортивного долголетия Овечкина и Малкина

Фетисов рассказал о причинах спортивного долголетия Овечкина и Малкина
Комментарии

Двукратный олимпийский чемпион, депутат Госдумы Вячеслав Фетисов высказался о причинах спортивного долголетия российских нападающих Александра Овечкина и Евгения Малкина.

«Это отношение к себе. Я играл до 40 лет и понимаю, чем дольше играешь, тем больше ты должен соответствующим образом относиться к себе. Соответственно, помимо конкуренции с молодыми, которые хотят у тебя забрать место, тут ещё и твоё желание быть конкурентным и уйти тогда, когда хочешь.

Да, меня радует то, что ребята, опять же, и Саша Радулов, мне кажется, такой подал пример, в этом году особенно [показывают], каким образом [можно] получить желание играть, побеждать. Это не имеет ничего общего с возрастом, если ты к себе правильно относишься. Саша Овечкин, Женя Малкин. Да, все остальные ребята, Панарин и все подбираются уже к 40-летнему возрасту. Хороший пример, что ничего невозможного нет. И все эти доводы, что возраст — помеха карьере, мне кажется, не совсем правильные. Радует, что ребята играют, играют хорошо и показывают пример долголетия и спортивного характера, умения правильно соотносить своё поведение с возрастом», — приводит слова Фетисова ТАСС.

Материалы по теме
Эксклюзив
Вячеслав Фетисов отреагировал на второй «Везина Трофи» в карьере Андрея Василевского
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android