Олег Ли: у нас был хороший состав, в плей-офф мы должны были попадать

Нападающий «Амура» Олег Ли подвёл итог выступления хабаровского клуба в прошлом сезоне. Команда заняла девятое место в таблице Востока.

– В плане общекомандной атмосферы с кем по прошлому сезону больше всего общались? Какой вообще был контакт в команде? Разные разговоры ходили, в том числе о каких-то конфликтах между игроками.

– Честно, я ничего такого не слышал, чтобы были конфликты какие-то у игроков. По крайней мере, на моей памяти такого не было. У нас, в принципе, хорошая атмосфера была в коллективе. Не скажу, что у нас были какие-то группировки, абсолютно все нормально общались.

– А что тогда глобально пошло не так? Всё-таки «Амур» усилился перед стартом сезона. Про Кубок Гагарина, понятное дело, скорее шутили, но в любом случае расчёт был на куда более сильное выступление.

– Как минимум в плей-офф мы должны были попадать – 100%. У нас был хороший состав. Только на себя можно пенять. Что пошло не так? Не могу сказать что-то конкретное. Для меня это тяжело – когда выполняешь свою работу, стараешься выложиться на максимум. Это, наверное, руководители должны делать выводы. Можно много говорить сейчас, высказывать субъективное мнение, но я думаю, тут одного момента не будет.

Сыграли разные факторы, у нас и тренер поменялся по ходу сезона, а он набирал команду. Что-то не получилось, мы проиграли девять матчей, хотя бы по очку брали в половине из них – уже было бы проще. В какой-то момент что-то у нас разлаживаться стало. А так, ничего не могу сказать – только сожаление, что не получилось с первым главным тренером. Его уволили, а второму мы не помогли. Ответственность есть на всех игроках, — сказал Ли в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Рустамом Имамовым.