Ли — о Гальченюке: отец есть отец, Алексу было тяжело, когда он был тренером

Нападающий «Амура» Олег Ли рассказал об игре форварда Алекса Гальченюка под руководством его отца Александра Гальченюка.

– Вы начинали сезон с Гальченюком-старшим. Он проработал всего полтора месяца. Затем сначала человека отстранили по здоровью, а потом совсем уволили. Как это внутри команды ощущалось? Что вам говорили? Помню, что Дорожко говорил тогда: «Мы сами не понимаем, что происходит, нам не объясняют». Как это было?

– Так и было. Нам не объясняли. Приняли какое-то решение — не могу сказать, насколько правильное. Понимаю, что на нашего Алекса это тоже повлияло эмоционально. Он очень хороший игрок, но я думаю, всё равно — отец есть отец. В психологическом плане это ему не помогло. Ему было тяжело, когда отец был тренером. Он с него спрашивал — не знаю, как с кого ещё. Требовал с него больше всех, в первую очередь.

– То есть никакого «семейного» момента не было? Покровительства друг друга? Много разговоров также ходило об этом.

– А какие могут быть семейные моменты? Думаю, что Алекс и без отца всё доказал — он хороший игрок, был в НХЛ. Пихать кого-то, допустим, своего сына… Если бы он был никем — это одно. А у Алекса уже есть имя.

Он просто ему доверял, но при этом и спрашивал с него больше всех. Даже на тренировках, когда тот делал неправильно или что-то ему не нравилось, он заставлял переделать по пять раз, — сказал Ли в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Рустамом Имамовым.