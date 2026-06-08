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Ли — о Гальченюке: отец есть отец, Алексу было тяжело, когда он был тренером

Ли — о Гальченюке: отец есть отец, Алексу было тяжело, когда он был тренером
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Нападающий «Амура» Олег Ли рассказал об игре форварда Алекса Гальченюка под руководством его отца Александра Гальченюка.

– Вы начинали сезон с Гальченюком-старшим. Он проработал всего полтора месяца. Затем сначала человека отстранили по здоровью, а потом совсем уволили. Как это внутри команды ощущалось? Что вам говорили? Помню, что Дорожко говорил тогда: «Мы сами не понимаем, что происходит, нам не объясняют». Как это было?
– Так и было. Нам не объясняли. Приняли какое-то решение — не могу сказать, насколько правильное. Понимаю, что на нашего Алекса это тоже повлияло эмоционально. Он очень хороший игрок, но я думаю, всё равно — отец есть отец. В психологическом плане это ему не помогло. Ему было тяжело, когда отец был тренером. Он с него спрашивал — не знаю, как с кого ещё. Требовал с него больше всех, в первую очередь.

– То есть никакого «семейного» момента не было? Покровительства друг друга? Много разговоров также ходило об этом.
– А какие могут быть семейные моменты? Думаю, что Алекс и без отца всё доказал — он хороший игрок, был в НХЛ. Пихать кого-то, допустим, своего сына… Если бы он был никем — это одно. А у Алекса уже есть имя.
Он просто ему доверял, но при этом и спрашивал с него больше всех. Даже на тренировках, когда тот делал неправильно или что-то ему не нравилось, он заставлял переделать по пять раз, — сказал Ли в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Рустамом Имамовым.

Полную версию эксклюзивного интервью с Олегом Ли читайте на «Чемпионате»:
«Вырос в суровое время. Жизнь, улица — приходилось постоять за себя». Главный кореец КХЛ
Эксклюзив
«Вырос в суровое время. Жизнь, улица — приходилось постоять за себя». Главный кореец КХЛ
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