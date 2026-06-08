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Данила Юров: нецензурные русские слова в «Миннесоте» знают и без нас

Данила Юров: нецензурные русские слова в «Миннесоте» знают и без нас
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Нападающий «Миннесоты Уайлд» Данила Юров рассказал о помощи российских хоккеистов в команде. В клубе также играют Владимир Тарасенко, Кирилл Капризов и Яков Тренин.

— Вам повезло, что в «Миннесоте» много россиян. Это помогло в адаптации?
— Конечно, мы очень много на русском языке общались. Не скажу, что какие-то сложности были с английским. Но всё равно более комфортно, когда разговариваешь на русском. Мы много играли русской тройкой, взаимопонимание было на хорошем уровне. Когда свои ребята, проще втянуться в американский хоккей.

— Со своими в одной тройке проще играть?
— Если игра не идёт, договаривались попроще сыграть. Если появлялась возможность, то креативили. У русскоговорящих всё равно своё восприятие хоккея, у нас другой хоккей прививают. Здорово, что выпала такая возможность сыграть вместе. Думаю, тренерский штаб мы не подвели, надеюсь, в следующем сезоне ещё поиграем.

— В бытовом плане тоже помогали?
— Да, когда я жил в гостинице, помогали со стиркой, с доставками, ещё с чем-то. Здорово, когда такая диаспора русская. Их даже не нужно было просить помочь.

— В раздевалке было много русской речи?
— Да. Хотя нас заставляли на английском говорить, но мы гнули свою линию.

— Партнёров учили русскому языку?
— Нецензурные слова они знают и без нас. Думаю, все играли с русскими. Если кому-то интересно, подходят узнать какие-то стандартные фразы, но особо не спрашивают.

— Про Россию спрашивают?
— Больше спрашивают про КХЛ, про уровень лиги. У кого-то знакомые играют в командах, — цитирует Юрова «РБ Спорт».

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