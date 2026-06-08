Хоккеист «Амура» высказался о работе с Гальченюком-старшим и увольнении специалиста

Нападающий «Амура» Олег Ли рассказал об уходе из клуба бывшего главного тренера Александра Гальченюка.

– Ходили разговоры, что за счёт авторитета Алекса его отца и поставили главным тренером «Амура».

– Может быть, этот фактор учитывался. Тут много можно рассуждать, что повлияло, почему не пошло. Я могу только свою точку зрения сказать – кто-то с ней не согласится. По мне, повлияли эти отношения.

Думаю, что Алекс очень сильно хотел, горел желанием, чтобы его отец продолжал работать, чтобы у того всё получилось. А когда сильно хочешь – это где-то даже мешает, сидит в голове. Когда он выполнял свою работу как умел, забивал голы – это одно. А от требуется ещё много вне льда: коммуникации с тренерами, с командой. Его капитаном сделали – это тоже давление дополнительное. Человек сколько ни говорил бы, что его нет, но оно всё равно присутствует, это неоспоримо.

– Как это в команде воспринималось? Какие ходили разговоры? К примеру, Макдэвид позвал к себе в «Эдмонтон» тренера, с которым работал в молодёжной команде, не все в команде это хорошо воспринимали. У вас были такие же разговоры?

– Если вспоминать историю Криса Ноблоха, они дошли с ним до финала два раза – какие тут могут быть вопросы? Когда есть результат – непонятно что спрашивать. А насчёт нас не могу так сказать. Решили так поставить, попробовать.

На рынке не было тренеров в тот момент, которых устроило бы руководство. Решили дать возможность попробовать поработать его отцу, он всё-таки готовил Алекса с детства, долго жил в Америке, знает всю их систему, много игр, когда сын играл, смотрел, наработки у него есть. Думали, что получится всё это перевести в жизнь, — сказал Ли в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Рустамом Имамовым.