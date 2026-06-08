Нападающий «Амура» высказался о потенциальных шансах команды в плей-офф-2026

Нападающий «Амура» Олег Ли рассказал о причинах невыхода команды в розыгрыш Кубка Гагарина — 2026 и оценил, как бы сыграл клуб в плей-офф.

– Под конец сезона вы неплохо добавили, многие рассчитывали, что обойдёте «Сибирь». Вера в себя появилась?

– Когда у нас поменялся тренер, всё вроде пошло в гору. Выезд был неплохой – с «Трактором», с «Локомотивом», с московским «Динамо» помню вели 2:1. Одна из ключевых игр была в плане уверенности – вели 2:1, а проиграли 2:4 в основное. С этого, думаю, началось всё у нас в другую сторону. Дожали бы ту игру – была бы у нас ещё большая уверенность в себе, яркие эмоции.

– Когда потеряли даже математические шансы, сложно было выходить на матчи?

– После того как всё окончательно стало ясно, уже поникли, перед болельщиками нам, честно сказать, стыдно за эти два матча. Эмоции подвели, мы настолько хотели, горели, верили – и тут всё. После этого уже тяжело было собраться.

– Если бы всё-таки попали в плей-офф, у вас были бы шансы с «Металлургом»? «Сибирь» поборолась в концовке серии.

– Тяжело сказать, насколько «Сибирь» поборолась, скорее может «Металлург» играл скорее на расслабленности. Непонятно. Но вот когда «Металлург» в 2024-м стал чемпионом, они после той победы сказали, что была самая тяжёлая серия именно с «Амуром». Она их закалила. Хотелось бы верить, что можно было и пройти этот «Металлург», и всех остальных, но это только может показать лёд, — сказал Ли в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Рустамом Имамовым.