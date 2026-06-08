Хоккеист «Амура» назвал хорошим знаком для команд поездку на Дальний Восток в плей-офф

Нападающий «Амура» Олег Ли прокомментировал фактор перелётов для игроков хабаровского клуба.

– Фактор перелётов – это ровно как минус, но в каком-то смысле и плюс команды?

– Для нас был бы плюс. Но у них свои плюсы, более молодая команда. Вопрос — как они адаптируются. Возможно, им опять надо было с нами играть, чтобы выиграть Кубок.

Когда они играют с Дальним Востоком, берут Кубок. Они играли с «Адмиралом» и тоже выиграли Кубок Гагарина. Это хороший знак, и «Ак Барс» выигрывал после серии с «Амуром», в 2023-м дошёл до финала, играя с «Адмиралом». Так что не надо бояться выходить на Дальний Восток.

– Говоря о перелётах, у вас есть особые методики по восстановлению? В «Адмирале» стараются хитро выстраивать часовые пояса. У вас такая же история?

– Мы также стараемся этот фактор учитывать, обычно тренируемся примерно по Новосибирску. Сборы после прилёта где-то в два часа, чтобы мы немножко поспали, перестроились.

В перелётах стараемся как можно быстрее перестраиваться, где-то поспать, у кого это получается, сон, питание, восстановление. Ничего сверхнового: просто кто-то хорошо адаптируется, кто-то плохо. Кто-то может спать в самолётах, кто-то нет — от этого и вся сложность, — сказал Ли в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Рустамом Имамовым.