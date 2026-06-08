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Вячеслав Быков высказался о будущем форварда «Вашингтона» Александра Овечкина

Вячеслав Быков высказался о будущем форварда «Вашингтона» Александра Овечкина
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Бывший главный тренер сборной России Вячеслав Быков заявил, что хотел бы, чтобы российский хоккеист Александр Овечкин продолжал карьеру, пока у него есть мотивация и позволяет здоровье. Контракт 40‑летнего Овечкина с «Вашингтоном» истечёт по окончании сезона. 1 июля форвард получит статус неограниченно свободного агента.

«Пока есть желание и возможность, пока здоровье позволяет — Александр может продолжать карьеру. А вот в НХЛ или в КХЛ — уже его решение. В любом случае было бы хорошо иметь возможность и дальше созерцать его мастерство!» — приводит слова Быкова «Матч ТВ».

Овечкин — лучший снайпер в истории регулярных чемпионатов НХЛ. С учётом плей-офф он забросил 1006 шайб в лиге. По этому показателю он занимает второе место в истории, уступая Уэйну Гретцки (1016). В минувшем сезоне Овечкин набрал 64 (32+32) очка в 82 играх.

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