Ли: хочется перебороть стереотипы и доказать, что «Амур» — не аутсайдер

Нападающий «Амура» Олег Ли рассказал о причинах продления контракта с хабаровским клубом.

– Вы практически сразу по окончании сезона продлили контракт с «Амуром». Не было никаких сомнений? Других вариантов?

– Я уже живу давно в Хабаровске, ещё когда играл тут первый раз, в 2015 году, осел. У меня супруга из Хабаровска, познакомились с ней тут, ребёнок.

Мне нравится город, я считаю уже его своим родным. И, конечно, для меня приоритетом был «Амур». Не хотелось ничего менять. Для меня многое значит и эта команда. Хочется сделать с ней что-то такое, чтобы город запомнил, войти с ней в историю, пока есть возможность играть.

– В любом случае у команды есть определённый потолок возможностей. В вашей карьере были небольшие отрезки в СКА, в «Ак Барсе». Не было мыслей попробовать ещё раз зайти в какой-то топ-клуб, чтобы побороться за Кубок Гагарина?

– Тяжело так сказать, в первую очередь должна быть заинтересованность этих клубов, чтобы мы с агентом рассматривали эти варианты. Изначально был приоритет остаться в «Амуре». Возможно, если бы мне кто-то сейчас позвонил из этих команд, я бы, может, и подумал, но так как с семьёй решили остаться в Хабаровске, так на рынок и не выходили, смысл?

Для нас здесь всё понятно, и всё равно есть рост у команды. Считаю, что «Амур» – это не просто команда, которая плетётся в конце турнирной таблицы. Видно, что есть амбиции, у нас и бюджет на самом деле неплохой, в клуб вливаются, так что хочется верить, что эта команда способна на большее. Возможно, мешает психология, нужно перебороть эти стереотипы, доказать, что «Амур» — не аутсайдер, — сказал Ли в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Рустамом Имамовым.