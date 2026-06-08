Экс-защитник «Салавата» Алексей Василевский подписал контракт с «Амуром»

«Амур» подписал контракт с 33-летним защитником Алексеем Василевским. Соглашение с хоккеистом рассчитано на один год. Об этом сообщает пресс-служба хабаровского клуба.

Василевский — воспитанник уфимского хоккея. За 14 сезонов в КХЛ провёл 702 матча, набрал 163 (59+104) очка. В минувшем чемпионате на его счету 60 игр за «Салават Юлаев», 9 (2+7) очков с показателем полезности «+2» и первое место среди всех игроков команды по количеству заблокированных бросков (177, четвёртое место в КХЛ) как в сезоне-2025/2026, так и за три чемпионата, проведённых в Уфе.

«Алексей Василевский — это настоящий боец, специалист по игре в меньшинстве и блокированным броскам. Опять же, мы учитывали его человеческие качества, потенциальную лидерскую роль в раздевалке и способность позитивно влиять на коллектив. Обратили внимание и на то, что за 14 сезонов в КХЛ Алексей выступал лишь за два клуба. Это многое говорит о его отношении к командам, в которых он играет. Этим подписанием мы однозначно усиливаем нашу спецбригаду меньшинства и добавляем в состав опыт и характер», — заявил генеральный менеджер «Амура» Никита Точицкий.