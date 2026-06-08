Ли: если всего две команды не будут попадать в плей-офф, регулярка в КХЛ теряет смысл

Нападающий «Амура» Олег Ли высказался о текущем состоянии борьбы за выход в плей-офф в Континентальной хоккейной лиге.

– Вы говорили, что считаете в КХЛ недостаток сильных команд, и в целом мало клубов. Когда всего три команды от конференции не попадают в плей-офф, это делает ваш результат ещё более провальным?

– Абсолютно согласен, когда идёт конкуренция среди трёх команд, точно нужно попадать в плей-офф. Это уже совсем неприлично.

– Ходят слухи о возможном изменении регламента, особенно в случае закрытия ещё нескольких команд. Как вы к этому относитесь?

– Я тоже пока не понимаю, куда мы дальше будем двигаться, если условно у нас всего две команды не будут попадать в плей-офф, регулярный чемпионат будто бы совсем теряет свой смысл. Возможно, придётся убирать один раунд плей-офф, играть в три раунда, устраивать плей-ин. Что-то придётся придумывать, но хочется в первую очередь, чтобы все команды оставались с нами.

– При этом сокращение плей-офф, введение плей-ин ударит в том числе по «Амуру». Нет таких опасений? Попасть в топ-4 или даже топ-6 на Востоке – совсем другая задача, учитывая сколько топ-клубов.

– Конечно, это будет для нас тяжело. Но я пока не могу понять, какой формат будет оптимальным, — сказал Ли в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Рустамом Имамовым.