Российский нападающий с корейскими корнями рассказал о тёплых чувствах к Азии

Нападающий «Амура» с корейскими корнями Олег Ли высказался о чувствах к азиатским странам.

– У вас остались какие-то родственники в Корее? Поддерживаете с ними связь?

– Насколько я знаю, никого нет. Единственное – там живёт моя сестра. Она вышла замуж за корейца.

– Корейский язык также не знаете?

– Увы, не знаю.

– Удалось хотя бы побывать в Корее?

– Можно сказать, что впервые был в прошлом году. Точнее, раньше был проездом, летал через Корею, а прошлым летом собрались с семьёй погулять. Чисто по Сеулу гуляли неделю примерно. Просто посмотреть. Мне очень понравилось. При этом моя супруга часто там бывала, она лингвист, училась в Японии, знает японский.

Мне вообще Азия очень близка, Токио, Киото. В Японии мы часто бывали, и в этом году тоже там отдыхали. В этом плане мне, конечно, проще: у меня жена разговаривает, коммуникация удобная. Но, на самом деле, они молодцы, что японцы, что корейцы, сейчас очень сильно подтянулись в плане английского, даже таксисты хорошо разговаривают. Раньше супруга говорила, что вообще понять невозможно было никого, — сказал Ли в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Рустамом Имамовым.