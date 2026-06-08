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Михаил Котляревский в результате обмена перешёл из «Авангарда» в «Шанхай»

Михаил Котляревский в результате обмена перешёл из «Авангарда» в «Шанхай»
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В результате обмена с «Авангардом» состав «Шанхайских Драконов» пополнил нападающий Михаил Котляревский. Омский клуб получил денежную компенсацию. Контракт игрока рассчитан до конца сезона-2027/2028. Об этом сообщает пресс-служба китайской команды.

В прошедшем сезоне форвард провёл 81 матч и набрал 15 (7+8) очков. Всего в КХЛ сыграл 360 матчей за «Салават Юлаев», «Спартак», «Адмирал», ХК «Сочи», «Трактор», «Северсталь» и «Авангард», набрал 91 (46+45) очко.

«Котляревский добавит нашей команде энергии, это форвард, который умеет одинаково полезно работать как в защите, так и в нападении. Михаил действует в силовой манере и вместе с этим хорошо читает игру, может разыгрывать комбинации и вместе с этим продавливать оборону соперника на чужом пятачке», — заявил генеральный менеджер «Шанхайских Драконов» Евгений Артюхин.

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