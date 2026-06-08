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«Торпедо» подписало контракт с защитником Никитой Камаловым

«Торпедо» подписало контракт с защитником Никитой Камаловым
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«Торпедо» подписало контракт на два сезона с защитником Никитой Камаловым. Об этом сообщает пресс-служба нижегородского клуба.

Камалов выступал в новокузнецком и магнитогорском «Металлурге», СКА, «Амуре», «Сочи», «Барысе», «Северстали». Суммарно в лиге защитник отыграл 521 матч и набрал в них 108 (28+80) очков. Вызывался в сборные России. В составе студенческой национальной команды стал победителем Универсиады 2019 года.

В прошлом сезоне Камалов стал вторым бомбардиром среди игроков обороны «Северстали». В матчах за череповчан он записал на свой счёт 24 (5+19) очка.

«Никита за свою карьеру показал одинаковую эффективность в разных игровых моделях, являясь двусторонним защитником, способным не только обороняться, но и совершать полезные действия в нападении. Также для нас важны его характер на льду и личностные качества, которые должны принести пользу коллективу. Верим, что в составе «Торпедо» он проведёт свои лучшие хоккейные годы», — заявил генеральный директор «Торпедо» Евгений Забуга.

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