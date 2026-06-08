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Хоккеист «Амура» Ли рассказал о своих любимых сериалах и упомянул «Игру в кальмара»

Хоккеист «Амура» Ли рассказал о своих любимых сериалах и упомянул «Игру в кальмара»
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Нападающий «Амура» Олег Ли рассказал о своих любимых сериалах и ответил на вопрос о корейской культуре.

– В России сейчас бум на корейскую культуру. У вас есть понимание, откуда он пошёл?
– Я вырос в корейской семье, поэтому для меня это всё, конечно, знакомо. Но я рос в другое время, молодёжь у нас своеобразная. Когда я был юным, всё было по-другому, интересы были другие.

– Вам что-то нравится из популярной корейской музыки и кино? Или это всё вообще не про вас? BTS, Blackpink, что-то похожее?
– Честно, я особо даже не смотрел, не слушал. Разве что пара клипов попадались мне. Что-то культовое, как «Игра в кальмара», у них хорошие фильмы и сериалы. Но у нас и российский кинематограф тоже сильно поднялся, как по мне. Очень интересные сериалы стали и фильмы.

– Что-то из последнего запомнилось вам? Наверняка многое пересмотрели за долгие перелёты.
– В перелётах стараешься разгрузить голову, смотришь какие-нибудь смешные сериалы. Много сейчас хороших сериалов на стримингах, отмечу «Золотое дно», «Хирург», «Слово пацана». Раньше я вообще российские сериалы не смотрел, а сейчас много толковых.

– Насколько помогает бум на Корею продвижению корейской культуры в России и в мире?
– Здорово, конечно, что люди стали больше интересоваться, смотреть, изучать и делать положительные выводы. Это плюс в плане толерантности, мультикультурности, — сказал Ли в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Рустамом Имамовым.

Полную версию эксклюзивного интервью с Олегом Ли читайте на «Чемпионате»:
«Вырос в суровое время. Жизнь, улица — приходилось постоять за себя». Главный кореец КХЛ
Эксклюзив
«Вырос в суровое время. Жизнь, улица — приходилось постоять за себя». Главный кореец КХЛ
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Новости. Хоккей
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