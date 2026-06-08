Ли: в Москве не так много корейцев, приходилось сталкиваться с недоверием, я и дрался

Нападающий «Амура» с корейскими корнями Олег Ли рассказал о конфликтах на улице во время его взросления.

– Если вашу молодость вспоминать, раньше могли быть какие-то предрассудки, тонкие моменты, связанные в том числе и с расизмом?

– Конечно, я вырос в достаточно суровое время, тем более жил на Западе, не на Дальнем Востоке. И там не было много корейцев, в Москве это редкость. Так что приходилось сталкиваться с недоверием, часто бывало, так, что я и дрался, надо было постоять за себя. Это нормально – это жизнь, улица. Мы в такое время выросли.

– Это было в вашей детской команде или просто при прогулках по городу?

– В командах такого не было, как правило. В команде, когда приходишь, сразу ставишь себя – показываешь, можно с тобой так делать или нельзя. А вот улица всегда предполагает новые знакомства, разных людей, поэтому приходится доказывать, объяснять им, что так разговаривать с тобой недопустимо.

– Неужели всё это было в Москве? Или вы вспоминаете Волгоград в 1990-е?

– Волгоград особо не помню, потому что мы переехали, когда мне было всего четыре года, я только летом возвращался туда на сборы, на месяц-другой. Так что речь про Москву, я жил в Коньково, но думаю, что это неважно, куда бы ты ни пришёл тогда, были бы вопросы. Это уже не 1990-е были, а нулевые. В 1991-м я родился, молодость моя пришлась на нулевые. Но всё равно было трудно, — сказал Ли в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Рустамом Имамовым.