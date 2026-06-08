ИИХФ представила состав групп на ЧМ-2027, Россия и Беларусь пропустят турнир

Международная федерация хоккея (ИИХФ) утвердила состав групп на чемпионат мира 2027 года. Турнир пройдёт в Германии с 14 по 30 мая. Чемпионат мира примут два города, Мангейм и Дюссельдорф. Сборные России и Беларуси вновь пропустят чемпионат мира.

В состав группы А вошли сборные Швейцарии, Финляндии, Швеции, Германии, Латвии, Австрии, Словении и Украины.

В группе B встретятся команды Канады, США, Чехии, Словакии, Дании, Норвегии, Казахстана и Венгрии.

Действующим победителем турнира является сборная Финляндии, которая в финале чемпионата мира 2026 года обыграла страну-хозяйку турнира — команду Швейцарии в овертайме со счётом 1:0.