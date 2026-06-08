Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Лучший букмекер Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

ИИХФ представила состав групп на ЧМ-2027, Россия и Беларусь пропустят турнир

ИИХФ представила состав групп на ЧМ-2027, Россия и Беларусь пропустят турнир
Комментарии

Международная федерация хоккея (ИИХФ) утвердила состав групп на чемпионат мира 2027 года. Турнир пройдёт в Германии с 14 по 30 мая. Чемпионат мира примут два города, Мангейм и Дюссельдорф. Сборные России и Беларуси вновь пропустят чемпионат мира.

В состав группы А вошли сборные Швейцарии, Финляндии, Швеции, Германии, Латвии, Австрии, Словении и Украины.

В группе B встретятся команды Канады, США, Чехии, Словакии, Дании, Норвегии, Казахстана и Венгрии.

Действующим победителем турнира является сборная Финляндии, которая в финале чемпионата мира 2026 года обыграла страну-хозяйку турнира — команду Швейцарии в овертайме со счётом 1:0.

Материалы по теме
Чемпионат мира без сборной России — полное дно? Ничего подобного!
Чемпионат мира без сборной России — полное дно? Ничего подобного!
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android